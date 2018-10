La Corte d’appello di Genova ha condannato lo statunitense William McInnes, che nel settembre 2014, durante le vele d’epoca, sparò il razzo di segnalazione che colpì al volto Sergio Salvagno (al centro nella foto), a pagare 5 mila euro di multa. In primo grado McInnes era stato condannato a un anno e due mesi. Sempre in Appello (prossima udienza nell’ottobre 2020) è in corso una causa civile. Una prima tranche di 600 mila euro è già stata versata dalle assicurazioni, che però, contestando i due milioni e mezzo, hanno fatto ricorso, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.