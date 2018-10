A Imperia nel 2011 in pieno centro chiuse l’allora fidanzata dentro l’auto, al culmine di un litigio. S.D., 35 anni, deve ora rispondere di sequestro di persona, minacce e lesioni. Per lui il pm Elisa Loris ha chiesto 2 anni di carcere. Ieri S.D., in un altro processo, è stato assolto dall’accusa di aver picchiato l’attuale marito dell’ex fidanzata, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.