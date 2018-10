Apertura straordinaria in vista della festività dei Santi, Giovedì 1 Novembre, per il Museo Navale di Imperia.

Lo spazio allestito negli ex Magazzini Generali di via Scarincio sarà infatti visitabile anche durante il giorno di festa dalle 15.30 alle 19.30 – oltre che nell’ordinaria giornata di apertura prevista per Sabato 3 Novembre, nei medesimi orari.

Il Museo Navale di Imperia guida il visitatore in una narrazione del complesso legame tra l’uomo e il mare, attraverso le storie delle imprese eroiche sconosciute, che hanno visto protagonisti imperiesi e non. La visita attraverso i più disparati cimeli della navigazione è arricchita da un allestimento multimediale e da un percorso di postazioni didattiche, che garantiscono un’esperienza in prima persona, con simulazioni di navigazione e quattro percorsi tematici: Il lavoro sul mare, Il viaggio per mare, La guerra sul mare, Il mare come evasione .

Fino al 26 Novembre durante gli orari di apertura del Museo Navale – tutti i martedì dalle 9.30 alle 11.30 e tutti i giovedì e i sabati dalle 15.30 alle 19.30 – sarà inoltre visitabile la mostra fotografica “Navi e Porti”, a cura dell’Archivio Fotografico Ragazzi, ricca di foto d’epoca che testimoniano la storia commerciale dei porti di Oneglia e Porto Maurizio.

La mostra fa parte degli eventi che animeranno la città di Imperia in occasione de “Aspettando il Centenario”, iniziativa ideata dall’Amministrazione comunale per celebrare l’anniversario della nascita di Imperia, con un ricco programma di manifestazioni che va dal 21 ottobre (data del Regio Decreto di unificazione) al 26 novembre (ricorrenza del Santo Patrono). Tutte le informazioni al sito http://www.comune.imperia.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_646.html.

Ricordiamo infine che il Museo Navale presta particolare attenzione alle scuole. Ogni martedì mattina infatti dalle 9.30 alle 11.30 la sede di via Scarincio sarà aperta previa prenotazione ai gruppi scolastici, accompagnati dall’Associazione Amici del Museo Navale, dallo staff della Cooperativa CMC e dal personale dell’Ufficio Cultura del Comune di Imperia alla scoperta di reperti, oggetti e strumentazioni che testimoniano la storia e l’evoluzione della marineria, con particolari riferimenti al passato marinaro di Imperia.

Museo Navale di Imperia

Ex Magazzini Generali

Via Scarincio 9 – 18100 IMPERIA

Orari di apertura da Settembre a Giugno:

– Martedì 9.30 – 11.30 (preferibilmente riservato alle scuole o a gruppi min. 20 persone previa prenotazione)

– Giovedì e Sabato 15.30 – 19.30

Info & Prenotazioni

museonavale@comune.imperia.it

https://www.facebook.com/Museo-Navale-Imperia

Tel. 0183.651363