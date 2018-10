La Coppa Italia Serie D ritornerà in scena il 28 novembre alle ore 14.30 per gli ottavi di finale. Gli abbinamenti del prossimo turno, così come i successivi, sono stabiliti dal tabellone principale della competizione.

Di seguito le partite degli ottavi (col segno asterisco le gare per le quali si è reso necessario il sorteggio per individuare chi gioca in casa):

Gara 1 Casale – Sanremo*

Gara 2 Mantova -Villa D’Almé *

Gara 3 Ambrosiana – Rezzato

Gara 4 Sammaurese – Matelica*

Gara 5 Aquila Montevarchi – Pianese

Gara 6 Flaminia – Real Giulianova*

Gara 7 Sorrento – Albalonga

Gara 8 Az Picerno – Messina*