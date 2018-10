Dopo i gravi danni registrati dagli stabilimenti balneari dell’estremo ponente ligure, a seguito del maltempo e della violenta mareggiata abbattutasi nelle ultime ore sulla costa, la Confartigianato di Imperia si mette a disposizione di tutte le imprese interessate. In particolare gli uffici dell’Associazione di artigiani, sia presso la sede principale di Sanremo sia presso gli uffici presenti in tutta la provincia di Imperia, potranno fornire supporto per la valutazione dei danni subìti e per la necessaria assistenza assicurativa ed in tema di credito.

Per informazioni è possibile contattare la Confartigianato telefonando al numero 0184/524510 oppure inviando una mail all’indirizzo credito@confartigianatoimperia.it