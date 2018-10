Giornata di sopralluoghi oggi per il sindaco di Cipressa, Filippo Guasco, che dalle prime ore della mattina ha visionato i danni causati dal maltempo su tutto il territorio comunale. I disagi maggiori alle attività agricole con alcune serre per la coltivazione dei fiori distrutte in località Piani e moltissime olive cadute a terra prima dell’abbacchiatura nella zona di Lingueglietta e Cipressa. Il forte vento ha anche danneggiato la copertura dell’oratorio di Cipressa e alcune case in frazione Lingueglietta. Le raffiche e l’insensa pioggia hanno causato anche il crollo di alcuni alberi ed il cedimento di muri di contenimento lungo la viabilità comunale.

“Si è trattato di un evento incredibile e devastante. Voglio esprimere la vicinanza mia e di tutta l’amministrazione ai colleghi e agli abitanti dei centri duramente colpiti dal maltempo di questi giorni. Per tante piccole realtà agricole del nostro territorio è davvero un disastro. Nella notte appena trascorsa ho monitorato con i volontari della Protezione Civile il territorio comunale intervenendo tempestivamente per garantire la sicurezza e la percorribilità delle principali vie, la forza del vento era davvero impressionante” commenta Guasco.