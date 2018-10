Visto il perdurare delle avverse condizioni meteorologiche di domani, martedì 30 ottobre 2018, si comunica che rimarranno chiuse tutte le scuole del territorio comunale, il nido, i servizi innovativi della prima infanzia, le spiagge, l’area della darsena, i centri per anziani e giovanili, il cimitero comunale, i locali comunali ad uso pubblico ad eccezione della sede comunale, gli impianti sportivi, i giardini di via Anfossi, via L.Argentina, Villa Boselli.

Saranno altresi chiuse Via Blengino, Via Magellano, Viale delle Palme, Via Queirolo, Via Marco Polo, tratto verso mare di Via Colombo.