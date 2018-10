D’intesa con la Prefettura, dopo un confronto nel corso degli ultimi minuti, a seguito di un quadro meteorologico che mi è stato appena descritto in netto peggioramento per tutta la notte e per la giornata di domani, in relazione anche ai danni che le raffiche di vento nel corso dell’ultima ora stanno causando in tutto il ponente ligure con conseguenze sulle reti viarie, e per ragioni di sicurezza a fronte di sopraggiunte condizioni di criticità, con ordinanza urgente predispongo la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, martedì 30 ottobre.

Il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri