Promette di essere uno degli appuntamenti più richiesti per Halloween: tornano al Ristorante Buca Cena (Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, mercoledì 31 ottobre, ore 20:00) le intriganti e esilaranti avventure dell’Ispettore Tourbillon, impersonato dall’attore torinese Riccardo Pellegrini: un invito a cena con delitto per festeggiare Halloween, un evento assolutamente da non perdere. “Terrore a Buca Cena” (ovvero “Una bischerata da paura”) è il titolo della sceneggiatura di Antonio Valleggi, durante la quale due sorelle si ritrovano dopo molto tempo, ma le cose non vanno come previsto e la bischerata si trasforma in una cena del terrore.

Il tutto nel luogo più affascinante della Riviera, con un menu a tema, studiato per Halloween e realizzato dagli Chef Davide Bisato e Andrea Scarella, con la collaborazione della Pasticceria Freni di Arma di Taggia.

Menu

Aperitivo di benvenuto

Antipasto

Seppia in confit su chips di riso venere

Primo piatto

Plin neri con toma di Mendatica e vellutata di zucca

Secondo piatto

Pavé di ombrina, tortino di patate violette e zupetta di castagna

Dessert

Torta del terrore

by Pasticceria Freni di Arma di Taggia

Tra Donne Sole Piemonte Sauvignon Chardonnay D.O.C. di Vite Colte

Acqua minerale

Caffè

Katharina Hofer, di nazionalità austriaca, decide di raggiungere la sorella gemella Johanna, che attualmente risiede in Italia, perché invitata da quest’ultima a trascorrere alcuni giorni di vacanza fra la fine di ottobre e l’inizio di novembre.

Katharina pensa di approfittare dell’incontro per discutere di alcune importanti decisioni che riguardano la loro eredità di famiglia, alcuni ripensamenti necessari ed urgenti.

Johanna, che crede invece di aver convinto la sorella circa la giustezza delle operazioni finanziarie, non sta più nella pelle al pensiero di rivederla e decide di organizzarle una festa a sorpresa, proprio la sera del 31 ottobre, la “Notte di Halloween”, per rinnovare un loro gioco che facevano da ragazze. Inoltre ha esteso l’invito a due suoi amici italiani, Manuele La Monaca e Stefano Lo Frate, i quali, molto divertiti dallo scherzo che Johanna sta escogitando, hanno deciso di accettare di darle una mano.

Katharina arriva al ristorante totalmente ignara di quello che fra poco le accadrà.

Però non sempre “le ciambelle escono con il buco”, qualche volta “la maionese impazzisce” ed i “peperoni arrostiti si possono bruciare”.

Così Johanna non poteva immaginare che la sua”bischerata” si sarebbe tramutata in una vera e propria CENA DEL TERRORE.

“Pensa e ripensa”, caro Ispettore Tourbillon, questa volta cosa si cela dietro alla tragedia? Il caso? Una colpa involontaria? Oppure una vera e propria premeditazione?

Prezzo per persona : 50,00 € tutto compreso.

Solo su prenotazione.

Posti limitati.