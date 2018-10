A Sanremo Amaie Energia ricorda che, ai sensi del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, in caso di stato di allerta arancione o rosso è vietata l’esposizione delle dotazioni in singolo (sacchi o mastelli) sulle strade pubbliche o ad uso pubblico. Amaie Energia comunica anche la sospensione dei lavaggi stradali.