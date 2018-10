La pioggia ed il forte vento stanno provocando numerosi danni in provincia di Imperia.

Stasera la circolazione ferroviaria è stata interrotta dopo che, nella nuova stazione di Imperia, per il crollo di una tettoia. alcune lamiere sono precipitate sui fili dell’alta tensione. Ad Arma di Taggia un pino è caduto sui cavi del filobus, poco prima della galleria all’ingresso della città. Ad Ospedaletti in corso Regina Margherita è crollato un albero sulla sede stradale, interrompendo la circolazione. A San Lorenzo al Mare forti raffiche di vento hanno scoperchiato il tetto della palestra.