La perturbazione che sta colpendo la Liguria ha fatto cadere 140 mm di pioggia nelle zone delle Cinque Terre e dello Spezzino dalla mezzanotte di oggi e ha fatto registrare venti sino a 130 km/h nell’estremo levante. Livello di guardia per il fiume Magra tra Vezzano Ligure e Arcola, dove il fiume riceve le acque anche del Vara e di alcuni torrenti. L’ondata di piena del Magra ad Ameglia è prevista nel tardo pomeriggio. A Vezzano è stato consigliato a un centro ippico nei pressi dell’alveo di spostare i cavalli in un’altra zona.

