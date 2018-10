A Montalto in Valle Argentina 4 giovani tedeschi hanno scassinato il portone della chiesa, forse per una bravata, forse per un furto, ma qualcuno ha dato l’allarme. I Carabinieri hanno trovato i responsabili dell’effrazione ancora in parrocchia. I ragazzini (uno dei quali di appena 12 anni) sono a Montalto ospiti di una sorta di casa-famiglia, nell’ambito di un progetto internazionale che si occupa dei minorenni con problemi. I Carabinieri hanno inoltrato 3 denunce alla Procura dei minori, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.