In ottemperanza all’Ordinanza emanata dal Sindaco di Imperia ed il prolungamento dell’allerta meteo arancione fino alle ore 6 di martedì 30 ottobre, la Piscina Comunale Felice Cascione resterà chiusa per tutta la giornata di oggi, lunedì 29 ottobre. Salvo ulteriori proroghe, le attività riprenderanno regolarmente dalla giornata di domani quando la Piscina verrà riaperta al pubblico.

