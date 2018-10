Tecnici dell’Amat sono al lavoro da ore alla Galeazza di Imperia per una rottura di importanti dimensioni dell’acquedotto del Roja. “E’ possibile un’interruzione dell’erogazione verso il Golfo dianese. Vi invito a limitare i consumi” dice il sindaco di San Bartolomeo al Mare, Valerio Urso. Sono in corso i lavori di saldatura definitiva. Orientativamente si dovrebbe tornare alla normalità tra le 14 e le 16.

