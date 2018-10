Golf, agli Ulivi di Sanremo la tradizionale “Palla d’Oro & d’Argento”

Giovedì 1, venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 novembre si giocherà la gara No-Bruxo su 72 buche. La formula della competizione prevede per ogni giornata una gara singola medal per la prima categoria e stableford per la seconda categoria e la terza categoria