“In Liguria ci saranno forti precipitazioni e una mareggiata che può essere una delle più potenti degli ultimi anni. La concomitanza dei due fattori crea una situazione meteo preoccupante. La pioggia ha intriso i terreni, pioverà su una precipitazione già abbondante. I fiumi rischiano di scaricare meno in mare per il moto ondoso importante” dice il presidente della Liguria Giovanni Toti. Oggi dalle 6 alle 18 sarà allerta rossa su gran parte della provincia di Savona, in quella di Genova e in quella della Spezia dove però scatterà dalle 12 alle 24.