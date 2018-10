Continuano i corsi dell’associazione Fablab Imperia.

Appena terminato il primo modulo del corso Arduino e celebrato con successo il Linux Day, il Fablab Imperia propone un nuovo evento per i suoi soci, dal titolo “Introduzione alla stampa 3D” un corso con lo scopo di mostrare i rudimenti della difficile arte della stampa 3D, dagli accorgimenti in fase di realizzazione alle proprietà dei materiali, utilizzando le stampanti disponibili nel Fablab.

Il corso si terrà domenica 4 novembre, dalle 15.30 alle 19.30 nella sede del Fablab Imperia, in via XXV Aprile 34. Il costo è di soli 5 euro (IVA inclusa) e non sarà necessaria l’iscrizione al Fablab per partecipare.

L’iscrizione e’ effettuabile online al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-introduzione-alla-stampa-3d-50037470421.

In caso non si raggiungesse il numero minimo di 3 iscritti gli organizzatori saranno costretti ad annullare il corso (rimborsando eventuali quote già pagate).

Potete trovare tutti i nostri eventi sulla piattaforma Eventbrite, sulla nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/fablabimperia o sul sito web https://fablabimperia.org