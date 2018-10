Una donna è morta a causa del maltempo ad Albisola Superiore (Savona). Durante una tromba d’aria, è stata colpita da un oggetto fatto volare dal vento. La donna è stata portata all’ospedale di Savona dove è morta. Durante la tromba d’aria sono caduti alcuni pali dell’illuminazione pubblica. Non è chiaro se la donna possa essere stata colpita da uno di questi.

