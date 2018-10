L’associazione “Amici delle auto e moto d’epoca” di Camporosso, nei giorni 10 e 11 novembre, organizzerà il 5° Premio Martino Finotto, dedicato al valente pilota automobilistico nato a Camporosso nel giorno 11 novembre 1933, unito all’ 11° raduno automoto classic intemelio, che si terrà lungo le strade della nostra zona nella giornata di domenica.

Il 5° premio Martino Finotto verrà celebrato nei locali del centro polivalente “G.Falcone” di Camporosso in località Bigauda, a partire dalle ore 16 del 10 novembre, premio, che ogni anno viene dato ad un Gentlemen Driver che ha corso negli anni eroici, quest’ anno verrà consegnato a Francesco Bascianelli per i suoi trascorsi nelle gare in salita e nei rally degli anni 60 e 70.

In questa occasione verranno premiati, inoltre, Elio Cortese e Domenico Verbicara per il risultato conseguito nel 65° Rally di Sanremo e il camporossino Federico Squaranti per la vittoria nel campionato italiano Shift Rock di karting.

Interverranno alla manifestazione del sabato, personaggi del Motorsport internazionale, quali Carlo Facetti, Pietro Silva, Daniele Audetto, Giovanni Lavaggi, Amilcare Ballestrieri, Eris Tondelli, i fratelli Maiga, Giacomo Pelganta, Claudio Berro e tanti altri amici.

La manifestazione, si articolerà in una esposizione in esterno di vetture sportive e storiche e una rassegna fotografica.

L’ esposizione delle vetture e la mostra fotografica verranno aperte al pubblico già dalle ore 14,30 del 10 novembre.

Alle ore 16 si terrà una conferenza e di seguito la premiazione.

Successivamente saranno presentati due libri rispettivamente da parte di Carlo Facetti e di Guido Rancati.

Al termine della manifestazione, agli invitati, verrà offerto un aperitivo.

Il tutto sotto la conduzione del noto giornalista Renato Ronco.