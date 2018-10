Foto di repertorio

Stanotte a Sanremo intorno alle 3.30 all’altezza dei Bagni Azzurri si è aperta una voragine di circa 3 metri sulla strada dei Tre Ponti, in seguito all’esplosione di una condotta dell’acquedotto. Per fortuna non ci sono stati danni a persone e a mezzi. Ieri in via Duca degli Abruzzi era esplosa un’altra conduttura che aveva causato un geyser e danni all’asfalto.