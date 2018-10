Latte, L’auto di un cliente del Conad della frazione ponentina di Ventimiglia è andata parzialmente a fuoco oggi all’interno del parcheggio coperto dell’esercizio commerciale. Il denso fumo ha invaso la struttura ma fortunatamente anche grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Ventimiglia i danni sono limitati e non vi sono feriti.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta