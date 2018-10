In ottemperanza all’Ordinanza del Sindaco di Imperia, la Piscina Comunale Felice Cascione rimarrà chiusa fino alle ore 15 di lunedì 29 ottobre, per allerta meteo.

Non è prevista alcuna variazioni sulle attività ed i corsi in programma sul calendario, con inizio dopo le ore 15.

In caso di ulteriori proroghe, verranno tempestivamente comunicate.