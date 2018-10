C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:

ZONA C: ARANCIONE FINO ALLE 14.59, POI GIALLA FINO ALLE 23.59 DI OGGI DOMENICA 28 OTTOBRE, POI ARANCIONE FINO ALLE 11.59 DI DOMANI, LUNEDÌ 29 OTTOBRE, POI ROSSA FINO ALLE 23.59

La PROTEZIONE CIVILE REGIONALE ha diffuso la nuova ALLERTA METEO PER PIOGGE DIFFUSE E TEMPORALI emanata da ARPAL.

Dalla mezzanotte di oggi l’allerta passa da gialla ad arancione per l’avvicinarsi di un grosso fronte di perturbazione. L’allerta gialla tornerà dalle 15 alle 18 di domani, lunedì 29 ottobre