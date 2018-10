Nel pomeriggio di giovedì i Carabinieri dell’aliquota radiomobile di Ventimiglia hanno proceduto a denunciare 3 straniere di età tra i 48 e i 53 anni, residenti in Francia, sorprese dopo aver consumato un furto e averne tentati altri due presso tre supermercati della zona.

Le donne sono state fermate dai militari dopo essere state messe in fuga dal responsabile di un supermercato dell’area commerciale di Camporosso, avvertito della loro presenza dal responsabile di un altro supermercato nelle immediate vicinanze dove, poco prima, erano state colte sul fatto all’atto di occultare diversi generi alimentari, per poi darsi rapidamente alla fuga abbandonando un carrello colmo di merce.

I Carabinieri sono così prontamente riusciti a bloccare le straniere, una delle quali già nota alle forze dell’ordine per analoghi recenti episodi, a bordo di un’auto al cui interno hanno anche rinvenuto diversi altri articoli alimentari che, a seguito degli accertamenti esperiti, sono risultati essere stati asportati sempre nel pomeriggio da un terzo supermercato di Roverino.

Le donne sono state quindi denunciate e la merce asportata, del valore commerciale di circa 300 euro, è stata immediatamente restituita all’avente diritto. L’attività rientra in un più ampio dispositivo di implementazione dei servizi preventivi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei reati contro il patrimonio disposti dal comando provinciale di Imperia.