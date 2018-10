HALLOWEEN A DOLCEACQUA: “IL CAMMINO DEI MORTI VIVENTI”

INGRESSO LIBERO

21 OTTOBRE DALLE ORE 16:00 E FINO ALLE ORE 24:00

PIAZZA MAURO E CENTRO STORICO

Animazione per improvvisazione lungo un percorso enogastronomico a tema in compagnia del fantasma di Lucrezia.

Già dalle ore 16 In Piazza Mauro: trucco per adulti e bambini, palloncini, baby dance e mangiafuoco.

Organizzato da commercianti di Dolceacqua con la partecipazione del gruppo di improvvisazione teatrale

“ONDE RIBELLI”;

MIRELLA FAZZOLARI per il fantasma di Lucrezia; “DOLCIAMO EVENTI E BOTA FOGU” per l’animazione in Piazza Mauro.