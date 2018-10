A Bordighera questa notte intorno alle 4, per cause al momento ancora da accertare, sull’Aurelia, nella curva nei pressi della chiesa di Sant’Ampelio, una Suzuki Swift, su cui viaggiavano 5 ragazzi francesi, ha abbattuto alcuni paletti lungo il marciapiede, è uscita di strada e si è ribaltata. Sul posto è intervenuto il 118 per le prime cure ai feriti. I giovani sono stati portati all’ospedale Borea di Sanremo. Uno tra loro è in gravi condizioni in seguito alle ferite riportate nell’incidente.