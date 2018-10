Svolta epocale al mercato dei fiori di Sanremo. Sparisce la destinazione agricola esclusiva e si aprono le porte a qualsiasi altra attività che il Comune voglia insediare nella struttura. Dal 7 novembre, a 28 anni dall’inaugurazione il mercato potrà diventare uno spazio al servizio della città. Qualunque nuova attività o servizio (campi sportivi, negozi e depositi di autobus) che il Comune vorrà realizzare, potrà essere insediato, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta