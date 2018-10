Domani, sabato 27 ottobre, alle ore 12 presso il Teatro del Casinò di Sanremo (Corso degli Inglesi, 13) la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale interverrà al corso di aggiornamento “Volontà in vita in ambito sanitario – L’applicazione della nuova normativa in tema di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento” organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Imperia. In particolare, la vicepresidente Viale sarà presente alla commemorazione del dottor Giovanni Palumbo, ucciso a Sanremo il 27 settembre.