L’Associazione Stella Polare, con la collaborazione del Comune di San Bartolomeo al Mare, comunica che la seconda edizione della manifestazione “Aspettando Halloween”, in programma sabato 27 e domenica 28 ottobre a Pairola, frazione di San Bartolomeo al Mare, e uno dei più antichi abitati della Valle Steria, è stata spostata a sabato 3 e domenica 4 novembre, a causa del previsto maltempo.

Lo slogan che accompagna l’iniziativa è “Il cancro non è contagioso, ma l’amore si”: la scelta è motivata da fatto che l’incasso della manifestazione sarà interamente devoluto ad un Ospedale pediatrico di Genova.

Dopo il grandissimo successo dell’anno scorso con piu di 800 presenze sul percorso, anche per quest’anno si puntera’ a stupire con tantissime novita’ ed un percorso completamente diverso. Nei due giorni Pairola ospiterà anche il mercatino artigianale, sculture di palloncini, truccabimbi, il battesimo della sella, zucchero filato, mago, e molto altro, per divertire i più piccoli, e non solo loro, in attesa della festa di Halloween. Dopo 3 mesi di lavoro e’ stato realizzato un percorso di 800 metri, che condurrà alla grotta della strega, ma durante il percorso tante sorprese e trabocchetti…

Star dell’evento i falconieri e gufieri dell’Associazione “Terra di Confine” e la compagnia medievale di Cairo “Ordine del Gheppio”

Previsto anche un concorso per la maschera più mostruosa e per quella più simpatica.

“Tutta la manifestazione – spiegano dall’Associazione Stella Polare – è interamente organizzata grazie alla collaborazione di un folto gruppo di volontari che da tre mesi sta lavorando per trasformare Pairola. Vogliamo ringraziare tutti gli abitanti per il loro aiuto, il Comune di San Bartolomeo al Mare nella figura del sindaco Valerio Urso, del vice sindaco Maria Giacinta Neglia, agli assessori Barreca e Fedozzi.

Un grazie speciale a Daniele Viale e Walter Cadeddu preziosissimi in questi mesi.

Al comando Polizia Municipale di San Bartolomeo.

E poi ancora il Comune di Diano Marina nella figura del sindaco Giacomo Chiappori e di Alberto Rivera che ci hanno dato supporto. A Giovanna Giordano dei Lions di Diano Marina sempre disponibile a creare, a Valentina Belloni del noto studio “Precious Skin Tattoo”, a tutti i volontari, ai ragazzi di “Spazio 139” gestito dalla Jobbel che da mesi lavorano collaborano al progetto con volontari sul percorso per pulirlo e sistemarlo.

Grazie agli albergatori e ristoratori del golfo.

A tutti… proprio tutti Grazie!