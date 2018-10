In Liguria la Camminata tra gli olivi prevista per domenica 28 ottobre si svolgerà il 18 novembre.

Solo a Ne, nella provincia di Genova, l’evento si terrà domenica prossima come previsto.

I Comuni di Andora e Arnasco in provincia di Savona e di Badalucco, Bajardo, Castel Vittorio, Ceriana, Chiusavecchia, Diano Arentino, Pieve di Teco e Taggia in provincia di Imperia hanno preferito rimandare l’evento ad una nuova data a causa del maltempo previsto per la prossima domenica.

Promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio la Camminata ha avuto nella regione l’adesione di aveva avuto l’adesione dei Comuni 11 Comuni.

Per saperne di più è on line il sito www.camminatatragliolivi.it. E c’è anche la fan page su Facebook e i canali Instagram e Twitter con l’hashtag #camminatatragliolivi.