Nel quadro delle iniziative per “Ottobre di Pace” a Sanremo (tredicesima edizione), è risultato ricco di spunti interessanti il film documentario proposto agli studenti e relativi insegnanti al Teatro del Casinò nella mattinata di mercoledì 24 ottobre. I cortometraggi di animazione sul tema “Draw not war” (disegna non fare la guerra), realizzati nel periodo 2014-15 da studenti provenienti da Paesi oggetto di conflitti (Bosnia, Irlanda del nord, Palestina e Israele), oltre alle immagini, murales ecc. delle località internazionali contengono brani musicali famosi dono degli U2 quali “Sunday Boody Sunday” e “Starring at the sun” (e non solo).

Sintetica l’introduzione di Olivia Faccio responsabile del settore Soci e Consumatori Coop che ha sostenuto l’iniziativa, e che ritroviamo nella foto del professore Raneri assieme al “regista” Matteo Valenti coordinatore del complesso lavoro interdisciplinare.

E. R.