Sabato 27 ottobre alle 21.15 e domenica 28 alle ore 17.30 al Teatro dell’Attrito di Imperia “Madame Chrysantème”, monologo teatrale della Compagnia “Cattivi di cuore” scritto e interpretato da Chiara Giribaldi per la regia di Gino Brusco. Un viaggio, a tratti ironico, a tratti poetico che ci porta ad esplorare l’irrazionale e talvolta controverso mondo dell’amore. Prenotazioni al numero 329 49 555 13

Oggi, venerdì 26 alle ore 21.30 al circolo Arci Guernica di Imperia, si terrà la presentazione del libro di Giorgio Bracco e Maurizio Vezzaro “Imperia sconosciuta”, moderatrice Cristina Pinna, con monologo di Renato Donati “Quel giorno che Muller giocò ai Giuseppini”. Info per iniziativa e cena al numero 340 81 31 760.

