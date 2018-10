A causa dell’allerta maltempo, il Comitato Festeggiamenti per Ceriana in accordo con il Comune ed il gruppo di Protezione Civile ha deciso di rinviare la tradizionale “Castagnata” di fine mese al domenica 11 Novembre. L’amministrazione comunale di Ceriana comunica aanche che la “Passeggia tra gli ulivi” è rinviata al 18 novembre. Info su www.ceriana.im.it

