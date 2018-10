28 OTTOBRE 2018

COLORI D’AUTUNNO SULLE NAVETTE, DA CARNINO A UPEGA

Geotrekking sulla gola delle fascette

Le terre sormontate dai Monti Saccarello-Marguareis-Mongioje-Pizzo di Ormea sono unite fin dai tempi più remoti da un’unica radice, quella Brigasca.

Tempi in cui i Liguri Montani si incontravano sui crinali di confine parlando il loro dialetto arcaico, condividevano fatiche e momenti di vita, andavano a sposarsi a La Brigue per poi incamminarsi di nuovo verso casa attraverso sentieri scoscesi da loro costruiti lungo i pendii.

Ecco allora che le borgate di Carnino e Upega, dove ancora si rintracciano notevoli esempi di architettura alpina, ritrovano il loro senso antico, un fermo immagine sui tempi ormai passati ma mai dimenticati.

Qui la vista sul bosco delle navette in questo periodo dell’anno è magica, con il foliage degli alberi al massimo splendore

La salita al Passo del Lagarè offre, specie in quota, ottimi panorami su Marguareis, Mongioie e Cima delle Saline.

Il valico, anche noto come Passo Lagarèo, su carte più datate, Passo l’Agarè, ha costituito in passato una via di comunicazione diretta tra gli abitati di Carnino e Upega, evitando l’angusto passaggio per la Gola delle Fascette. I tornanti che lo rimontano sono stati scavati con mazze e punteruoli nel duro calcare marmoreo per consentire un passaggio più agevole del valico.

La Gola delle Fascette riveste un importante ruolo idrogeologico nel panorama speleologico italiano, rappresenta infatti il luogo in cui vengono a giorno tutte le acque assorbite, nella parte a monte, dall’intero massiccio calcareo del Monte Marguareis e dei valloni circostanti. E’ un imponente sistema carsico di oltre mille metri di profondità, con decine di chilometri di gallerie, cunicoli e sale.

Durante il ritorno infatti avremo modo di osservare un fenomeno unico: le acque del fiume scomparire, come inghiottite, dalla grotta del Bûtau per riapparire magicamente in fondo alla gola, dal garbo della Foce.

NB: Percorso di non eccessiva difficoltà , ma adatto a camminatori che abbiano maturato un’esperienza in salita e discesa anche su percorsi impervi e sdrucciolevoli.

SCHEDA TECNICA

Motivi d’interesse – paesaggistico, naturalistico, geologico

Grado di difficoltà – E – Escursionistica

Dislivello – 450 mt circa

Tempo di percorrenza – 4,5 ore circa + soste

DATI LOGISTICI

Ore 8.30 – Ritrovo Imperia Oneglia, Parcheggio Agnesi

INFO e PRENOTAZIONI

BARBARA CAMPANINI Guida Ambientale Escursionistica

Cellulare e WhatsApp – 346 7944194