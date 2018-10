I Carabinieri del Comando provinciale di Imperia hanno interrotto un flusso di tonnellate di hashish e marijuana che dal Marocco, passando per la Spagna, arrivava ai mercati clandestini di Imperia, Torino e Genova.

Quattro persone sono state arrestate: Alessandro Lodovico Ilio, 39 anni, Francesco Veneziano, 35, Simone Zabot, 34, e Franco Guastamacchia, 55.

L’indagine “Andalusia” s’innesta su un’altra inchiesta che ha portato a 15 ordinanze cautelari, tra cui quella per l’imperiese Giacomo Masotina, 43 anni, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.