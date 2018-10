Fedez e Chiara Ferragni potrebbero approdare sul palco dell’Ariston nel Festival di Sanremo 2019. Il riconfermato direttore artistico li avrebbe già contattati come riporta il settimanale “Chi” Il settimanale parla di alcune possibilità tra i Big in gara (facendo i nomi di Eros Ramazzotti e Loredana Bertè) e gli ospiti che potrebbero duettare con Baglioni all’Ariston.

