HALLOWEEN A DOLCEACQUA

“IL CAMMINO DEI MORTI VIVENTI”.

31 OTTOBRE DALLE ORE 16 FINO ALLE 24:00 – PIAZZA MAURO E CENTRO STORICO

INGRESSO LIBERO

Il centro storico di Dolceacqua si veste per l’occasione:

Animazione per improvvisazione all’imbrunire, lungo un percorso enogastronimico a tema in compagnia del fantasma di Lucrezia.

A cura del gruppo di improvvisazione teatrale “ONDE RIBELLI”:

Enrico Cenderelli, Antonella Lercari, Maura Polito, Silvia Nappini, Claudio Vecchio, Ferruccio Barricalla, Moreno Campodoni.

Con la partecipazione di Mirella Fazzolari per il fantasma di Lucrezia.