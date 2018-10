Record per la XIV edizione delle Vele Storiche Viareggio, con 73 barche partecipanti, l’annuale raduno conclusosi domenica 21 ottobre, ha chiuso ufficialmente la stagione delle regate di vele d’epoca nel Mediterraneo.

In occasione della prestigiosa manifestazione toscana, la Maison DAPHNÉ di Sanremo si è fatta portavoce del Premio alla vela d’epoca con equipaggio tutto al femminile, vinto dall’imbarcazione Svedese Kallefjonken del 1970, in premio, un foulard limited edition che raffigura il veliero di Virginie Hériot, l’Ailé IV.

Virginie, storica velista francese, ricordata come la “Regina del Mare”, amava la Riviera e partecipò a numerose regate che si tennero nel Mediterraneo. DAPHNÉ Sanremo si è ispirata al suo veliero per la realizzazione della Capsule collection “Vele su seta” grazie al ricco patrimonio costituito da foto, documenti, biografie e abiti di Madame Hériot, che sin dagli anni ’30 era solita frequentare la Riviera, e conservato oggi negli archivi del Museo DAPHNÉ della Moda e del Profumo, fonte di ispirazione per questa originale collezione di foulard e fragranze che ricordano il mare.

DAPHNÉ Sanremo si è lasciata coinvolgere dalla passione per il mare e per la vela integrando i valori della tradizione, dello sport e della cultura di mare che lega la Liguria alla Toscana, grazie alla collaborazione con il Club Nautico Versilia e l’Associazione Vele Storiche Viareggio.