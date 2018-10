Stasera alle 21 scatta lo stop ai convogli tra Taggia e Ventimiglia. A Bordighera sarà varata la travata metallica definitiva sopra il corso d’acqua del Borghetto, dopo la demolizione del vecchio ponte. L’interruzione durerà sino alla notte tra martedì e mercoledì. Saranno organizzati bus sostitutivi per poter prenderei treni che partiranno o si fermeranno a Taggia (Intercity) e Imperia (Thello). I bus tra Ventimiglia e Imperia fermano a Ventimiglia, Vallecrosia, Bordighera, Sanremo, Taggia e Imperia, come scrive Lorenza Rapini su “La Stampa”.

