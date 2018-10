Taggia-BC Ospedaletti 79-48

(16-10 / 26-15 / 25-11 / 12-12)

Filocamo 2, Fusco 2, Mariotti, Tornatore 6, Pellegrino 18, Guglielmi 10, Lo Re 10, Pintacrona, Gansou, Esposito, Lia, Galluccio. Allenatore: Gabriele Alessio Assistente: Larissa Smorto

Nella serata di mercoledì, presso la palestra scolastica della Ruffini a Taggia, ha preso il via il campionato Under 13 Élite che ha visto il confronto tra i padroni di casa dell’Olimpia ed il BC Ospedaletti. È il derby della provincia di Imperia tra le uniche due squadre iscritte al campionato più competitivo. Derby nettamente vinto dai padroni di casa che hanno surclassato un team apparso spaesato dopo i primi 10 minuti di gara. L’Olimpia, che lo scorso anno ha vinto il campionato Provinciale Esordienti si presenta sostanzialmente invariata se non per l’unica ottima aggiunta dell’atleta Favero del BKI Imperia, società che ha garantito la solida collaborazione con diversi team taggiaschi. Il BC Ospedaletti ha invece stretto una collaborazione con la Ranabo 1946, tanto da costruire un team composto da 12 atleti bordigotti e 3 orange. Da sottolineare la presenza nel roster di otto atleti 2007 sotto età e di tre atlete. La gara ha visto gli orange provare a contenere la grinta e la fisicità avversaria, limitando i danni con un 16 a 10 della prima frazione di gioco. I due quarti centrali si rivelano fatali, l’Olimpia è padrona del campo su entrambi i lati, gli ospiti appaiono arrendevoli in difesa e sulla pressione avversaria perdono una notevole quantità di palloni. A giochi oramai conclusi, arriva un ultimo quarto in pareggio.

“C’è piena consapevolezza da parte del Team di un anno sportivo che sarà particolarmente avaro di risultati. Ho deciso in prima persona, con l’appoggio della società di partecipare ad un campionato dove l’esperienza che verrà maturata misurandosi con avversari più quotati ha la precedenza su vittorie più comode.” Commenta a fine gara l’allenatore Gabriele Alessio “Ieri la presenza del Presidente Davide Morabito e del nostro pubblico, compresi genitori ed i due atleti 2008 che non possono partecipare al campionato, non fa altro che consolidare il senso di affiatamento ed appartenenza del gruppo. La collaborazione con la società della Ranabo 1946 del quale faccio parte, auspico che porti nel futuro i risultati meritati”.