Sono riprese quest’oggi al Palafiori di Corso Garibaldi a Sanremo le Fasi Semifinali di Area Sanremo 2018. Dal pomeriggio di oggi sono iniziate le audizioni degli oltre 430 concorrenti di questo lungo week-end, mentre domattina alle 10 prenderanno il via i Corsi/Stage specifici.

Area Sanremo TIM 2018 è ormai in dirittura di arrivo: al termine di queste seconde Semifinali, dall’8 al 10 novembre prossimi al Teatro dell’Opera del Casinò Municipale è prevista la Finale. In questa occasione sarà selezionata la rosa dei 24 vincitori da sottoporre alla commissione RAI, che sceglierà chi entrerà nel cast di Sanremo Giovani.

La commissione di valutazione per le Finali in corso è composta da Antonio Vandoni, Direttore Artistico e Musicale di Radio Italia (Presidente), mentre i membri sono il M° Enzo Campagnoli, Direttore d’Orchestra, il M° Gianni Testa, produttore discografico, e Monia Russo, cantante. I componenti della commissione della Finale, per preservarne la neutralità, saranno annunciati sotto data.

I ragazzi che partecipano alle Finali sanremesi sono coloro che hanno superato le selezioni di Area Sanremo tour, organizzato da Anteros Produzioni. La manifestazione, per il secondo anno consecutivo, ha registrato un notevole numero di iscritti: 2322 ragazzi, che in 123 tappe, svoltesi su tutto il territorio nazionale e all’estero, ed attraverso 7 finali regionali/interregionali, hanno portato in gara a Sanremo 870 canzoni inedite che, calcolando anche gruppi e band, equivalgono a circa 1000 persone.

Media partner della manifestazione, come nelle scorse edizioni, è Radio Italia, che con collegamenti in diretta e differita durante lo svolgimento dei corsi ed interviste ai protagonisti, è la radio ufficiale di Area Sanremo.

Le giornate di Area Sanremo, si arricchiscono anche di musica dal vivo nel centro cittadino. Infatti, grazie ad una sinergia tra l’organizzazione della manifestazione e Confcommercio-FIPE, sono stati individuati alcuni punti dove i ragazzi potranno esibirsi dal vivo.

Piazza Eroi Sanremesi/Siro Carli (dalle 13 alle 15) venerdì 26 ottobre e venerdì 9 novembre; Via Mameli/Piazza Borea d’Olmo e Piazza Bresca (dalle 21) venerdì 26 e sabato 27 ottobre e venerdì 9 novembre.

Saranno queste location il palco per centinaia di giovani artisti che hanno invaso la città dei fiori per le Semifinali di Area Sanremo: invasione pacifica che si ripeterà anche nel prossimo week-end. Hanno contribuito all’accoglienza dei partecipanti a queste Semifinali anche Confcommercio-FIPE e Federalberghi, praticando tariffe agevolate.