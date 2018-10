Sono in corso altre indagini e al vaglio degli agenti del Comando di via San Secondo altri post pubblicati su altre pagine sempre del portale facebook contenenti frasi lesive e diffamatorie nei confronti dei poliziotti locali.

La Polizia Locale di Ventimiglia ha denunciato due persone per il reato di diffamazione aggravata ai sensi dell’art 595 cp per insulti ricevuti su una bacheca del portale informatico facebook nel mese di Settembre. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Imperia.