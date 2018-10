Le attività didattiche e formative dell’Accademia della Pigna proseguono quest’autunno con un “Atelier di poesia” tenuto dal giovane scrittore Gianmarco Parodi, che così si esprime:

“Esistono innumerevoli corsi sulla Scrittura e sue tecniche ma pochi, o forse nessuno (se non nelle più grandi università dell’Estero) di Poesia. Benché tale arte sia difficilmente “insegnabile” ma sia piuttosto un “sentire” che, sembrerà assurdo, ma ognuno di noi possiede a prescindere nonostante l’estrazione sociale o il percorso di studi che ha seguito, è obiettivo di questo esperimento di corso affinare questa sensibilità per aiutarla nel passaggio successivo: diventare parola che suona e quindi Verso. Non sarà quindi un corso sullo Stile o sulla rima, ma su ciò che viene ancor prima dello scrivere: sentire.”

Gianmarco Parodi si è sempre distinto per narrativa e romanzi ed è molto attivo per l’insegnamento della Scrittura Creativa e delle Tecniche per narrare, sul nostro territorio, mentre si sa poco di lui come autore di Poesia. Così precisa:

“Sì, è la parte che tengo un po’ più per me, infatti. Ho vinto un premio a Roma alla Biblioteca Nazionale per una raccolta di versi inedita, ma questa mia scrittura la proteggo molto. In questo senso è molto fragile e personale e serve soprattutto come recipiente collaterale delle emozioni che non hanno trama ma che forse, non avendo forma appunto, sono le più potenti e quelle che difficilmente sono traducibili in parole. Se non in Poesia. Quella quando funziona può grandi cose.”

L’Accademia delle Pigna ha già ospitato suoi corsi di Narrazione e serate di lettura durante la rassegna estiva “Affabulando” nelle quali spesso Parodi è voce. Affezionato ai luoghi della città vecchia, tornerà dunque volentieri nel mese di novembre per creare questa piccola classe Atelier (in numero chiuso di massimo 5 persone) nelle date del:

6 novembre, ore 20-22

13 novembre, ore 20-22.30

20 novembre, ore 20-22.30

27 novembre, ore 20-22

Questo ciclo d’incontri vuol essere polo di unione per chi usa o ha voglia di usare l’emozione in modo vero. Per chi ama la Poesia Classica e Contemporanea ma ha voglia di andare oltre la parafrasi, ed esplorare ciò che la genera. Per chi cerca un modo nuovo di mettere nero su bianco le proprie sensibilità ma incontra blocchi e paure che non riesce a sciogliere. Per chi desideri essere più libero di scrivere e sperimentare tecniche di ispirazione e di ricerca sulla parola volte alla composizione una poesia autentica che trasmetta sensazioni reali e non che inibisca la lettura.

Molto soddisfatto dell’idea il presidente dell’Accademia Freddy Colt, che insieme agli altri Accademici saluta con favore ogni nuova iniziativa volta a sviluppare aspetti insoliti della cultura e dell’arte. Per informazioni e adesioni ci si può rivolgere all’indirizzo email: piccolabibliopigna@gmail.com

GIANMARCO PARODI, sanremese, è poeta e scrittore, diplomato alla Scuola Holden di Alessandro Baricco a Torino. Tiene corsi di Scrittura Creativa nel Ponente Ligure e nel Principato di Monaco ed è l’ideatore di TRACCE, percorsi-lezione sui luoghi dove sono ambientati i più grandi romanzi del nostro territorio. Tra i suoi libri ci sono Tria Ora e Oblio (Premio Città di Ventimiglia), tra le sue sillogi poetiche Le Cavità Artificiali (terzo premio Beppe Salvia alla Biblioteca Nazionale di Roma).