Sabato 27 ottobre si terrà al Floriseum di Sanremo in Corso Cavallotti 113, il 2° seminario del 2018 della serie “Piante mediterranee: tra scienza e tradizione”, con orario di inizio alle ore 16,30. Il tema di questo seminario è: “La palma nana nella storia e nel paesaggio mediterraneo” con presentazione della Professoressa Daniela Romano dell’Università di Catania. Questa serie di seminari ha l’obiettivo di illustrare con taglio divulgativo gli aspetti storico-culturali, scientifici e polifunzionali delle specie mediterranee più rappresentative, trattando ogni volta una differente specie.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta