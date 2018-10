Quattro nuove destinazioni per l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Volotea ha annunciato l’attivazione da giugno di nuovi voli su Malaga, Corfù, Malta e Pantelleria. Saranno voli con frequenza settimanale. “Arriviamo a 20 destinazioni. Abbiamo raddoppiato la presenza in questi ultimi due anni e prevediamo di continuare a crescere” afferma il presidente e fondatore di Volotea Carlos Muñoz. “Ci piacerebbe che ci aiutasse a risolvere il problema Roma, con un volo Volotea i prezzi ora adottati da Alitalia, unica compagnia che copre la tratta, potrebbero calare” dice il presidente dell’Aeroporto Paolo Odone.

