L’ASD Atletico Argentina comunica che la guida tecnica della prima squadra è stata affidata ad Alfredo Cariello e Andrea Sammassimo. Cariello vestirà quindi i doppi panni di giocatore e allenatore. La coppia di tecnici è già al lavoro per preparare la delicata trasferta di domenica 28 ottobre (ore 14.30) sul campo del San Bartolomeo Calcio.

Cariello vestirà quindi i doppi panni di giocatore e allenatore. La coppia di tecnici è già al lavoro per preparare la delicata trasferta di domenica 28 ottobre (ore 14.30) sul campo del San Bartolomeo Calcio