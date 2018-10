A Ventimiglia una società che fa riferimento all’uomo d’affari olandese Robertus Thielen si è aggiudicata l’immobile dell’ex Aci di piazza Costituente. Un’operazione che conferma l’appetibilità di Ventimiglia, ad un anno alla consegna del nuovo porto affidato ai monegaschi. Le società di Thielen cominciano a guardare alle zone limitrofe, partendo da piazza Costituente. Ha fatto clamore in particolare l’operazione immobiliare nel retroporto dove sorgeranno immobili adagiati in collina, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.