Mercoledì 24 ottobre alle 16,30 nella sala del dopolavoro ferroviario di piazza della Stazione, a Ventimiglia, si terrà un incontro pubblico dal titolo “Tutto quello che gli esami ci dicono” curato dalla Dottoressa Pierangela Tornatore, Biologa Nutrizionista. L’incontro è organizzato dalla Sezione Soci Coop di Ventimiglia in collaborazione con LILT – (Lega italiana per la lotta contro i tumori) nell’ambito della Campagna Nastro Rosa per la Prevenzione. L’iniziativa si concluderà con un rinfresco. La partecipazione è libera e gratuita. Tutti sono invitati a partecipare.