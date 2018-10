Ha ucciso a colpi di martello “Cacahuète”, il proprio cagnolino Yorkshire, ed è stato condannato ad un anno di carcere, con sospensione della pena. In Costa Azzurra, il tribunale correzionale di Grasse ha condannato un 72enne legionario di origine tedesca ha anche disposto che l’uomo sia sottoposto a esami psichiatrici e che non possa più possedere un animale.

L’uomo ha spiegato di averlo ucciso, colpendolo a ripetizione con un martello perché il cagnolino aveva fatto gli escrementi nella sala. “Assassino, meriti una pallottola nella testa” hanno urlato poco dopo la lettura della sentenza un gruppo di donne che ha seguito il processo, dopo aver lanciato una sottoscrizione su Internet per chiedere una pena severe, come scrive “Nice Matin”.